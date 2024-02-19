«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 21 февраля

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы до среды, 21 февраля. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Гололедица. Период предупреждения до 11:00 21 февраля, — рассказали в службе.

В среду, 20 февраля, в столице будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 15 до 13 градусов ниже нуля, а ближе к полудню поднимется до минус 6-4 градусов.

Ночная температура воздуха в Подмосковье составит от минус 17 до минус 12 градусов, днем — от 8 до 3 градусов ниже нуля.

В ночь на среду, 21 февраля, столбики термометров в Москве опустятся до 9-7 градусов ниже нуля, в области — до минус 12-7 градусов. Дневная температура в столице составит от 3 до 1 градуса ниже нуля, а Подмосковье — от минус 6 до минус 1 градуса. Также в этот день возможен небольшой снег, передает агентство городских новостей «Москва».