Наблюдение за местами гнездования птиц усилят в Москве

«Например, в столице можно встретить девять видов сов. Это ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, домовый сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, сплюшка. <…> Забирают из естественной среды обитания и полевых жаворонков. В Москве эти птицы занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения и уязвимый в условиях города», – подчеркнули в пресс-службе.