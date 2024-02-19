Наблюдение за местами гнездования птиц усилят в Москве
Столичные экологи будут проводить рейды по местам гнездования редких птиц, чтобы уберечь их от браконьеров, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«В преддверии выводко-гнездового периода на особо охраняемых природных территориях города будут организованы рейдовые осмотры возможных мест гнездования птиц. Их проведут инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с инспекторами службы охраны особо охраняемых природных территорий. Ежегодно накануне выводно-гнездового периода отмечается активизация браконьеров, которые изымают птенцов из естественной среды обитания для использования в коммерческих целях. Зачастую это редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды», – сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что впоследствии украденных птиц используют уличные фотографы.
«Например, в столице можно встретить девять видов сов. Это ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, домовый сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, сплюшка. <…> Забирают из естественной среды обитания и полевых жаворонков. В Москве эти птицы занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения и уязвимый в условиях города», – подчеркнули в пресс-службе.