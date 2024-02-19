Станцию Кутузовская МЦД-4 достоят во втором квартале 2024 года

Во втором квартале текущего года к финалу подойдут работы по возведению остановочного пункта "Кутузовская" на четвертом маршруте Московского центрального диаметра, там уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это позволит обеспечить комфортный выход пассажиров на Кутузовский проспект, а также соединить остановку с одноименной станцией МЦК. В настоящий момент на территории работ осуществляется строительство надземного пешеходного перехода для интеграции со станцией "Кутузовская".

В свою очередь, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что готовность объекта составляет 65%.

"В настоящее время выполнен монтаж металлоконструкций над съездом с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, ведется монтаж кровли", – сказал он.