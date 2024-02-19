Всемирный день гида отметят на ВДНХ 21 февраля

Всемирный день гида пройдет на ВДНХ 21 февраля, гости смогут присоединиться к тематическим прогулкам и лично поздравить экскурсоводов с профессиональным праздником. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

© пресс-служба ВДНХ

"Экскурсии по ВДНХ проводятся с момента открытия комплекса 1 августа 1939 года. Сегодня многолетнюю традицию продолжают больше 40 профессиональных гидов. В прошлом году они познакомили с достопримечательностями комплекса порядка 11,5 тысячи групп", – отметила она.

По словам Сергуниной, с начала года прошло уже более 1,1 тысячи ознакомительных прогулок.

21 февраля в 17:00 и в 19:00 состоятся экскурсии "Павильон "Космос". Между небом и землей". Посетители смогут узнать об одном из самых больших зданий на ВДНХ. В 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" в рамках программы "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней" гостям расскажут о первых алфавитах на Руси.

Слушатели с помощью интерактивных экспонатов получат возможность оказаться в монастырской келье, земской школе и печатной мастерской.

Кроме того, в 13:00 и в 18:00 организаторы проведут посвященные празднику обзорные экскурсии по территории выставки. Гостям расскажут интересные факты, связанные с работой гидов. Зрителей пригласили встретиться у инфоцентра в арке главного входа.

Все мероприятия Всемирного дня гида бесплатные. Необходима регистрация на сайте ВДНХ.

В программу дня также вошли экскурсии, на которые требуется приобрести билеты:

"Путеводитель по ВДНХ";

"Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи";

"Интеллектуальная прогулка: культурный код ВДНХ".