Мобильное приложение «Узнай Москву» скачали 78 тыс. раз в 2023 году

Москвичи в 2023 году установили мобильное приложение «Узнай Москву» более 78 тыс. раз — вдвое больше, чем годом ранее.

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Раздел «Здания» оказался наиболее востребованным в сервисе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

В 2023 году сервис дополнили аудиогидами. Кроме того, на портале есть интерактивная карта с адресами музеев, парков, исторических зданий и памятников.