Более 9 тыс. столичных школьников посетят экскурсии в павильонах ВДНХ

«В павильоне «Сделано нами» будущих инженеров ждет путешествие в прошлое, настоящее и будущее промышленности России. Школьники узнают, как устроен производственный процесс – от проектирования до проверки качества продукции, ознакомятся с новейшими разработками и актуальными профессиями в промышленности. <…> В павильоне «Энергия жизни» ученики инженерных классов узнают о развитии отечественной энергетики, ее роли в повседневной жизни людей, а также о том, какие бытовые предметы выпускаются из продукции отраслей топливно-энергетического комплекса», – пояснили в департаменте.