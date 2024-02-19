Более 9 тыс. столичных школьников посетят экскурсии в павильонах ВДНХ
Экскурсии в павильонах ВДНХ «Сделано нами» и «Энергия жизни» посетят более 9 тыс. учеников инженерных и ИТ-классов, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«Все ученики 10 инженерных и ИТ-классов узнают о достижениях отечественной промышленности и энергетики в павильонах «Сделано нами» и «Энергия жизни» ВДНХ. Экскурсии посетят более 9 тыс. тысяч старшеклассников Москвы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти мероприятия – часть нового стандарта предпрофессионального образования, запущенного в сентябре 2023 года.
«В павильоне «Сделано нами» будущих инженеров ждет путешествие в прошлое, настоящее и будущее промышленности России. Школьники узнают, как устроен производственный процесс – от проектирования до проверки качества продукции, ознакомятся с новейшими разработками и актуальными профессиями в промышленности. <…> В павильоне «Энергия жизни» ученики инженерных классов узнают о развитии отечественной энергетики, ее роли в повседневной жизни людей, а также о том, какие бытовые предметы выпускаются из продукции отраслей топливно-энергетического комплекса», – пояснили в департаменте.
Экскурсии запланированы в феврале и марте.