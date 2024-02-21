В Москве ожидаются облачная погода и до минус 3 градусов

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и температура до минус 3 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на четверг - до минус 4 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.