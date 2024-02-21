$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

В Москве ожидаются облачная погода и до минус 3 градусов

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и температура до минус 3 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве ожидаются облачная погода и до минус 3 градусов
© ТАСС

Днем в столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на четверг - до минус 4 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 6 - минус 1 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.

Новости Москвы
Москва
Новости регионов
"Желтый" уровень опасности
Желтый уровень