Мобильное приложение «Узнай Москву» скачали более 78 тысяч раз в 2023 году

По итогам 2023 года количество скачиваний мобильного приложения «Узнай Москву» превысило результаты 2022-го в два раза — более 78 тысяч установок. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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— Благодаря приложению «Узнай Москву» самую обычную прогулку можно превратить в увлекательную экскурсию. Пользователи могут быстро составить интересный маршрут по Москве, изучить расположенные рядом достопримечательности, в том числе в режиме дополненной реальности, а также получить персональную подборку интересных мест и узнать новые факты о любимом городе, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пользователи приложения могут легко найти интересные им музеи, парки, исторические здания и памятники, ограничив радиус поиска на интерактивной карте. Также сервис может автоматически показать интересные объекты, которые расположены недалеко от места поиска, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, виртуальный ассистент приложения «Моя Москва» помог пользователям обратиться к сервисам города более 110 тысяч раз в 2023 году. Для работы искусственного интеллекта используются технологии распознавания речи и обработки естественного языка.