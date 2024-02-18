Тишковец сообщил о похолодании в начале недели в Москве

Температура воздуха в столице в первой половине недели опустится до -8°, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что в четверг и пятницу в Москве ожидается оттепель, пишет РИА «Новости».

Тишковец уточнил, что в понедельник, 19 февраля, инициативу «перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, но подморозит». Ночью ожидается от -5° до -10°, днем от -2° до -7°, отметил синоптик.

Вторник на фоне повышенного атмосферного давления будет бесснежным, но еще более холодным: в ночные часы столбики термометров опустятся -14°, после полудня температура будет колебаться в диапазоне от -3° до -8°.

В среду возможен небольшой снег. Холод постепенно начнет отступать, воздух прогреется, температура будет колебаться от -5° до 0°.