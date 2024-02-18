Москвичам рассказали, как обитатели природных территорий столицы создают семьи

Обитатели столичных природных территорий уже в феврале начинают создавать семьи в предчувствии скорого прихода весны. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города рассказали о том, как они создают семьи.

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Например, кряквы одними из первых создают пары кряквы. Это самые распространенные обитатели природных территорий, их часто можно встретить на водоемах. Самцы, чтобы привлечь самок, в танце забавно вытягивают и втягивают шеи, похлопывают по бокам крыльями, издавая пронзительные звуки.

У московских бобров брачный период тоже начинается в феврале. Эти животные скрытные, они любят селиться вдали от любопытных глаз и городского шума. Весной появляется потомство, и грызуны начинают возводить плотины.

Также созданием семей в это время начинают заниматься и лисы. За внимание самки борются сразу несколько самцов, а уже в начале весны возле лисьих нор можно обнаружить кучки грунта и корешки — признаки того, что лисье семейство уже обустроилась в своем «домике», передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в национальном парке «Лосиный остров» озвучили итоги исследовательской работы по изучению популяций лосей. В течение 2023 года было исследовано 14 особей лосей разных половозрастных групп, которые обитают в двух частях национального парка Москвы и Московской области.