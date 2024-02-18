Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся осадки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильные осадки в Москве прекратятся во второй половине воскресенья. Его слова передает ТАСС.

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По словам Вильфанда, вместе с прекращением осадков начнется понижение температуры, из-за чего возможны гололедные явления. Также будет сохраняться ветер с порывами до 15 м/с.

«Осадки в Москве прекратятся после 15:00 по московскому времени. К вечеру начнет постепенно понижаться температура, станет отрицательной», — поделился Вильфанд.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве сугробы выросли на 5 см за ночь, а их высота составила 67 см, что является новым рекордом для 18 февраля.

Рекорд держался с 1966 года. В тот год в Москве сугробы были 65 см. В течение дня они могут вырасти еще на 1-2 см.