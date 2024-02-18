Тишковец высказался о вероятности прихода ранней и своевременной весны

Приход ранней или своевременной весны в центральной России маловероятен в этом году. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Финал зимы уже вряд ли будет морозным, поэтому февраль передаст относительно теплую эстафету грядущей календарной весне. Тем не менее по климату март в России — это четвертый месяц метеорологической зимы, — рассказал он.

В марте и апреле ожидается несколько волн арктических вторжений, которые будут сводить на нет возможное весеннее потепление. Март этого года точно будет довольно холодным месяцем, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

До конца зимнего сезона в Москве больше не будет сильных снегопадов. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд сообщил, что столица 16 февраля повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов. Уровень снега на станции ВДНХ поднялся до 62 сантиметров.