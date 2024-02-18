Москвичам рассказали о благоустройстве территории у станции метро «Аминьевская»
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками, — рассказал он.
В ходе работ были приведены в порядок участки Очаковского шоссе и Матвеевской. Безопасность пешеходов при этом теперь обеспечивают 11 модернизированных светофоров и новый регулировщик на переходе между эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Аминьевским шоссе и остановкой «Очаковское шоссе», передает официальный сайт мэра Москвы.
Столичные специалисты также продолжат благоустройство дворовых территорий с учетом пожеланий местных жителей в 2024 году. Так, в этом году планируется планируется привести в порядок почти 1700 дворов и 121 территорию объектов образования.