Коммунальные службы очищают город от снега

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. В 06:00 и 11:00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до пяти сантиметров, днем может выпасть еще до двух сантиметров. Также ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Горожан предупреждают о возможной гололедице и образовании сосулек на крышах. Необходимо быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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