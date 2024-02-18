Коммунальные службы очищают город от снега

За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до пяти сантиметров, днем может выпасть еще до двух сантиметров. Также ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Горожан предупреждают о возможной гололедице и образовании сосулек на крышах. Необходимо быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.