Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

«Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, метель с ухудшением видимости до трех километров», — сказал синоптик.

По словам Тишковца, температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от 0°C до --3°C, а в Подмосковье — от 0°C до --5°C.

Синоптик пояснил, что 18 февраля синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, барражирующего по акватории Баренцева моря.

До этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и метели.