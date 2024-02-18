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Собянин рассказал о строительстве развязки на пересечении МСД и Открытого шоссе

Столичные специалисты приступили к строительстве многоуровневой развязки в районах Богородское и Метрогородок. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о строительстве развязки на пересечении МСД и Открытого шоссе
© Вечерняя Москва

По его словам, работы затрагивают пересечение северного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе. После завершения строительства водители смогут быстрее и проще съезжать с МСД в сторону центра города.

— Закончить развязку планируем в конце 2025 года, — рассказал глава столицы.

Сейчас на объекте обустраивают опоры для трамвайного путепровода, возводят стены разворотной эстакады и собирают все необходимые конструкции будущего моста, уточнил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы заявил, что в 2024 году в столице планируется возвести еще 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

Также в Москве строится правоповоротный съезд с участка южного направления МСД на Каширское шоссе. Общая готовность объекта превышает 20 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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Рафик Загрутдинов
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