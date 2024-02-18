Москвичам рассказали о концертах проекта «Музыка в метро» в 2024 году

В рамках шестого сезона проекта «Музыка в метро» жители столицы смогут «увидеть» песню на языке жестов, послушать игру на пиле и хор мам. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Выступления музыкантов проходят в 43 переходах и вестибюлях столичного метро, а также на международном автовокзале Северные Ворота. Например, на станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд» и «Театральная» дуэт «Поющая сталь» играет на карибском барабане и поющей пиле.

Песни на языке жестов на площадках метро исполняет студент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. А о народных традициях во время своих выступлений рассказывает ансамбль «Ожерелье», передает официальный сайт мэра Москвы.

Концерты артистов в рамках проекта «Музыка в метро» продолжаются и на Международной выставке-форуме «Россия». Увидеть их можно до 22 февраля в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ.