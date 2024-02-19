В Московском зоопарке объяснили, почему панда Катюша больше не встретится с отцом

Пять месяцев назад в Московском зоопарке появился на свет первый в России детеныш больших панд. В январе участники проекта «Активный гражданин» в рамках голосования назвали медвежонка Катюшей. Сейчас воспитанием малышки занимаются опытные киперы зоосада и ее мама Диндин. О том, почему отец панды Жуи никак не участвует в этом процессе, рассказал ведущий зоотехник отдела «Фауна Китая» столичного зоосада Александр Вервальд.

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— Когда Катюша была крошкой, в распорядок ее дня входил медицинский осмотр. Панду ощупывали, взвешивали и измеряли, чтобы убедиться, что она растет здоровой. Сегодня усадить медвежонка на весы — дело почти невозможное, — отметил зоотехник.

По словам Александра Вервальда, Катюша сейчас перенимает повадки мамы, которая выступает для нее образцом поведения. Помимо этого, медвежонок очень любит кувыркаться. Это, по мнению специалистов, досталось ей от отца, которого малышка не видит в силу особенности своего вида. Зоотехник объяснил, что самцы панд по природе не признают потомство, передает официальный сайт мэра Москвы.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с решительным поведением Диндин по отношению к своей дочке Катюше. На кадрах видно, как большая панда берет своего медвежонка в зубки и переносит в экспозиционный вольер. Однако надолго задержать Катюшу в непривычном месте обитания не выходит.