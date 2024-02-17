Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

Движению Российских студенческих отрядов (РСО) исполняется 65 лет. Его московское региональное отделение является одной из ведущих молодежных организаций города. Об этом в субботу, 17 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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В московское отделение РСО входят более трех тысяч участников из 80 образовательных организаций столицы. Как и предыдущие участники отрядов, молодежь ведет активную жизнь и проводит большое количество мероприятий — фестиваль талантов «ДеТали», туристический слет для любителей полевой кухни и палаточных лагерей и многое другое.

— Ребята участвуют во всероссийских и международных проектах, регулярно становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, помогают в проведении городских мероприятий. Например, сейчас представители столичных студотрядов работают на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы рассказал, что в столице стартовал прием заявок на пятый конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы». Принять участие в конкурсе можно в трех номинациях.