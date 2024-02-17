Указатели для слабовидящих пассажиров начали устанавливать в столичном метро

В столичном метро начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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Новые напольные указатели уже разместили на станциях «Комсомольская», «Рижская» Калужско-Рижской линии, «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининско-Солнцевской линий метро, а также на «Боровицкой». До конца года их расположат еще на 22 станциях метро.

— Начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Они используются для обозначения безопасных путей следования, отмечают места начала маршрутов и изменения направления движения, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В 2024 году на более чем 150 пересадочных станциях столичного метро появится новая напольная навигация. На ней отметят линии, на которые можно перейти, а также выходы к вокзалам и поездам «Аэроэкспресса».