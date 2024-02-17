Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Повышение доступности услуг позволяет улучшать качество жизни жителей столицы. В домах, построенных по программе реновации, почти 600 нежилых помещений занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты. Об этом в субботу, 17 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Объекты частично реализуют на электронных торгах. В них могут принять участие как предприниматели, так и физические лица. Актуальная информация о лотах размещается на сайте Фонда реновации и Инвестиционном портале Москвы.

— По итогам реновации в коммерческих помещениях жилых домов будет создано больше 200 тысяч рабочих мест, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Новое жилье по программе реновации получат свыше 82 тысяч жителей столицы в Южном административном округе. Для горожан подготовили 27 домов, в 25 уже началось заселение.