Сергей Собянин рассказал, как МЦД-3 изменил поездки по Москве

Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) отмечает полгода работы. За это время пассажиры совершили больше 60 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Третий диаметр — это современные поезда, тактовое расписание, короткие интервалы движения и бесплатные пересадки на МЦК и метро. С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Московской области», — написал Мэр Москвы.
Горожане выбирают МЦД как альтернативу метро. Так, за полгода заметно разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия метро, а на станции метро «Рязанский проспект» стало на 12 процентов свободнее. Пассажиры совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК. Кроме того, на МЦД-3 начали курсировать восемь новых поездов «Иволга 3.0». До конца года планируется ввести еще 25 новых составов и завершить обновление устаревших поездов на маршрутах дальнего пригорода.
В этом году на границе районов Сокольники и Красносельский откроется московский городской вокзал Митьково. Будет организована быстрая пересадка пассажиров со станции Митьково МЦД-3 на трамваи. Ожидается, что в этом году станцией будут пользоваться 6,6 тысячи пассажиров в сутки.
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