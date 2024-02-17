Синоптики пообещали москвичам теплую и снежную погоду 17 февраля

В субботу, 17 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, утром и днем будет идти снег.

© Вечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–1 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–4 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

До конца зимнего сезона в Москве больше не будет сильных снегопадов. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что столица 16 февраля повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов. Высота снега на станции ВДНХ составила 62 сантиметра.