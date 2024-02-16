Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 16 февраля, поделилась сентиментальными кадрами с малышкой-пандой Катюшей и ее мамой Диндин.

На видео большие панды лежат в экспозиционном вольере возле прохода. Это единственное место, куда маме пока удалось вывести малышку. Не обошлось и без убедительной для того причины — кормления. Катюша находится рядом со своей родительницей и пьет ее грудное молоко.

— Ну хитра…))) Новая стратегия)) Заманила на кормление, — следует из подписи к публикации.

15 февраля генеральный директор зоосада поделилась кадрами с нежными играми панд Катюши и Диндин. Мама и ее дочка сидят возле деревянной лестницы. Катюша ласково тянет к родительнице мордочку, целует и облизывает ее. Иногда Диндин наклоняет голову и вылизывает ушки дочки.

13 февраля Светлана Акулова поделилась кадрами «трудовых» будней мамы малышки-панды Катюши. В ролике Диндин проводит время со своей дочкой, которая лежит у нее на животе и всячески норовит взбодрить уставшую родительницу.