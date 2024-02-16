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Мемориальную доску Герою Советского Союза Гатаулле Салихову установили в Коньково

В столичном районе Коньково установили мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Гатауллы Салихова, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

В Москве открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Гатаулле Салихову
© globallookpress.com

«Увековечили память Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Гатауллы Салиховича Салихова. На доме по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 22, где герой проживал с 1982 по 2012 годы, установили мемориальную доску из бронзы с изображением пятиконечной звезды и профилем головы советского солдата», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Салихов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию в сентябре 1942 года. Он участвовал в Курской битве, Орловской, Брянской и Гомельско-Речицкой операциях.

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