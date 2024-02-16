Циклон "Рикса" накроет Москву на выходных

Выходные в Москве начнутся с небольшого отдыха от осадков, а в воскресенье в столицу придет циклон «Рикса». Он принесет с собой обильные осадки – снег с дождем, а также сильный порывистый ветер, рассказал синоптик Александр Ильин телеканалу «360». Газета.Ru

В субботу, 17 февраля, осадки прекратятся, однако уже на следующий день они снова продолжатся. В субботу выпадет не более 3 миллиметров осадков, погода ожидается ветреная с порывами до 15 метров в секунду, уточнил метеоролог. Москва24