В Москве пройдет юбилейный форум "Армия"

С 12 по 18 августа 2024 года состоится X Международный военно-технический форум "Армия". Мероприятие пройдет в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июля 2023 года № 1892-р и решением Министра обороны Российской Федерации.

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На площадках форума создаются уникальные возможности для конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической сфере. Открываются новые перспективы для укрепления научно-технических и производственных кооперационных связей.

На аэродроме "Кубинка" участники традиционно демонстрируют авиационную технику, БПЛА аэродромного базирования, двигатели, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование, а также авиационное вооружение. Показ боевых возможностей современных образцов военной и специальной техники пройдет для иностранных и российских специалистов, а также военных атташе стран-участниц форума.

Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 250 мероприятий по актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества. Запланированы крупные конгрессы, посвященные развитию технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и диверсификации ОПК.

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