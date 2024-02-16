Московский зоопарк показал кадры с красным волком, прячущимся от непогоды

— Красный волк сидит в одном из своих теплых домиков и недоумевает на погоду. Это довольно южный зверь, но одновременно горный — поэтому хорошо переносящий снег. Но это не значит, что он не любит пробежаться по лугу, — следует из подписи к фотографии в Telegram-канале столичного зоосада.