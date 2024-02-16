Московский зоопарк показал кадры с красным волком, прячущимся от непогоды
Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 16 февраля, опубликовала кадры с красным волком, прячущимся от непогоды в деревянном домике.
— Красный волк сидит в одном из своих теплых домиков и недоумевает на погоду. Это довольно южный зверь, но одновременно горный — поэтому хорошо переносящий снег. Но это не значит, что он не любит пробежаться по лугу, — следует из подписи к фотографии в Telegram-канале столичного зоосада.
Сотрудники зоопарка отметили, что красные волки являются одними из редчайших псовых. Их вымирающий вид находится под угрозой исчезновения.
Помимо этого, сотрудники Московского зоопарка опубликовали кадры со «снежными забавами» волка Тарзана. На кадрах Тарзан умеючи разгребает внушительных размеров сугробы.
Москвичи и гости столицы больше всего любят следить за жизнью манула в период его зимней зажировки. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Зимой дикие представители семейства кошачьих активизируются для поиска пропитания. Символ зоопарка, манул Тимоша, не является исключением.