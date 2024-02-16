Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург – Москва» улучшит качество жизни для более чем 30 млн россиян.
Поручение о реализации проекта дал президент Владимир Путин. Строительство магистрали позволит быстрее передвигаться пассажирам не только между двумя столицами, а еще между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.
В рамках реализации проекта будут созданы десятки тысяч рабочих мест.
Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах «Рижская», «Петровско-Разумовская» и «Зеленоград-Крюково».