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Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-ПетербургМосква» улучшит качество жизни для более чем 30 млн россиян.

Поручение о реализации проекта дал президент Владимир Путин. Строительство магистрали позволит быстрее передвигаться пассажирам не только между двумя столицами, а еще между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках реализации проекта будут созданы десятки тысяч рабочих мест.

Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах «Рижская», «Петровско-Разумовская» и «Зеленоград-Крюково».

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