Около 13% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

За минувшие сутки в Москве выпало 11–13% от месячной нормы осадков, на юге Подмосковья – до 30%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Как он отметил, на метеостанции ВДНХ из-за влияния холодного атмосферного фронта выпало 5 миллиметров осадков. В подмосковном Михнево зафиксировали 10 миллиметров, что составляет почти 1/3 от февральского объема небесной влаги. Синоптик подчеркнул, что из-за снегопада видимость в Москве ухудшилась до 1,2 тысячи метров.

Вместе с тем 19 февраля инициативу перехватит антициклон, благодаря которому распогодится, однако подморозит, указал метеоролог.

"Под утро температура в столице понизится до -6…-9, в Подмосковье до -5…-10, местами до -10…-15, днем в городе -3…-6, по области -2…-7", – написал он.

Атмосферное давление в этот день составит до 756 миллиметров ртутного столба.

"Первая половина предстоящей недели будет умеренно холодная, а во второй части семидневки ожидается очередная оттепель", – добавил Тишковец.