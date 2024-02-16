Москвичам напомнили о приеме елок на переработку до 25 февраля

Москвичи продолжают сдавать новогодние деревья на переработку в рамках акции «Елочный круговорот». В этом году в первую неделю февраля центры утилизации приняли деревьев больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

© официальный сайт мэра Москвы

По ее словам, за три месяца москвичи передали на переработку свыше 34 тысяч елей, сосен и пихт, больше всего — в период с 23 по 29 января.

— А с 30 января по 5 февраля — на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день переработано более 25 тысяч деревьев и получено около 408 кубических метров щепы, — рассказала руководитель департамента.

600 круглосуточных пунктов приема деревьев продолжат свою работу по всей столице до 25 февраля, передает официальный сайт мэра Москвы.