Москвичам назвали срок прекращения рекордных снегопадов

В пятницу, 16 февраля, после сильных осадков, которые прошли днем ранее в Москве, их количество значительно сократится. Срок прекращения рекордных снегопадов в столице назвала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «Звезда».

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По словам эксперта, сегодня снег пойдет на убыль, и за день в городе выпадет от одного до трех миллиметров осадков.

«Поскольку температура воздуха отрицательная и сохраняется отрицательная, поэтому рассчитывать на таяние снега не приходится, но все-таки за счет своего веса он будет уплотняться, и к завтрашнему дню высота снежного покрова уже существенно меняться не будет», — рассказала синоптик.

Позднякова добавила, что атмосферное давление в столице в пятницу останется высоким.