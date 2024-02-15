Синоптик объяснил сильный снегопад в столице встречей двух «борцов сумо»

Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока словно между двумя борцами сумо, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

Метеоролог пояснил, что специалисты редко встречаются с такой ситуацией, когда существует два мощных барических образования.

«К западу от столицы — циклон, к востоку — антициклон. Москва находится на стыке их противоборства. Знаете, как два борца сумо друг друга толкают», — отметил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что взаимодействие двух барических образований сформировало фронтальный раздел. Он добавил, что его прохождение обусловило интенсивные осадки в столице.