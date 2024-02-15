Движение на дорогах Москвы затруднено из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада движение на дорогах Москвы затруднено. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги. Для поездок в аэропорт пользуйтесь надежным в данных условиях видом транспорта — поездами «Аэроэкспресс», — говорится в сообщении.

Больше всего движение затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы и на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова и в районе улицы Подольских Курсантов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за сильного снегопада. Ожидается, что снегопад продлится до самого конца дня.