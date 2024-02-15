Главный архитектор Москвы предложил Такеру Карлсону оценить БКЛ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 15 февраля, посоветовал американскому журналисту Такеру Карлсону оценить Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро.

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— Я бы ему предложил проехаться по БКЛ, было бы интересно его впечатление об этой линии получить тоже, с другой стороны, мы и так знаем, что это очень крутой проект, — заявил он.

Такую идею Кузнецов высказал после недавней похвальбы Карлсоном столичного метрополитена и особенно станции «Киевская». Главный архитектор отметил, что журналиста, как ему показалось, больше впечатлило удобство, скорость, комфорт и безопасность метрополитена столицы в целом, передает агентство городских новостей «Москва».

Карлсон рассказал, какая станция столичного метро его восхитила больше всего. По его словам, «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в Соединенных Штатах Америки.

До этого, прибыв в Москву, Карлсон поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь.