Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 15 февраля, поделилась кадрами с недоумевающим из-за обильного снегопада манулом Тимофеем.

На видео представитель семейства кошачьих нерасторопно поднимается по лестнице вдоль вольера, озираясь по сторонам. Снег явно не нравится Тимоше в таких количествах и вызывает у него негодование.

— Тимоша крадется сквозь метель, чтобы потребовать у Дениса нажать на выключатель и остановить все это, — следует из подписи к публикации.

Москвичи и гости столицы больше всего любят следить за жизнью манула Тимофея в период его зимней зажировки. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Зимой дикие представители семейства кошачьих активизируются для поиска пропитания. Символ зоопарка, манул Тимоша, не является исключением.