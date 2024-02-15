Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 15 февраля, поделилась кадрами с сентиментальным поведением панд Катюши и Диндин.

На опубликованном Акуловой ролике мама и ее дочка сидят рядом возле деревянной лестницы. Катюша ласково тянет к родительнице мордочку, целует и облизывает ее. Иногда Диндин наклоняет голову и вылизывает ушки дочки. В отношениях китайских медвежат царит спокойствие.

— Панда поцелуи, — следует из подписи к публикации.

13 февраля Светлана Акулова поделилась кадрами «трудовых» будней мамы малышки-панды Катюши. В ролике Диндин проводит время со своей дочкой, которая лежит у нее на животе и всячески норовит взбодрить уставшую родительницу.

Генеральный директор зоосада также опубликовала видео с малышкой-пандой Катюшей, мама которой не теряет надежды вывести дочку в большой вольер. Когда Катюша отвернулась, за ее спиной появилась Диндин, схватившая детеныша за спинку и в очередной раз попытавшаяся вывести его в экспозиционный вольер.