Службы города продолжили работу в режиме повышенной готовности из-за снегопада

В ликвидации последствий сильного снегопада, который прошел в столице, задействовали более 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники. Городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в городе в связи с осадками создалась сложная ситуация — выпало 12 сантиметров снега. До конца суток ожидается его прирост еще на четыре сантиметра.

— В уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний, и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За минувшую ночь в столичном регионе высота снежного покрова достигла показателя 54 сантиметра, что в 1,5 раза превысило климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.