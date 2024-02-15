«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 17 февраля

В Москве и Подмосковье до полудня 17 февраля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Период предупреждения — до 12:00 17 февраля. Гололедица на дорогах, — следует из публикации Гидрометцентра.

За минувшую ночь в столичном регионе высота снежного покрова достигла показателя 54 сантиметра, что в 1,5 раза превысило климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, накрывшего столицу. Специалисты уделяют особое внимание очистке от снега пешеходных зон и тротуаров. В уборке задействовано необходимое количество сил и техники.