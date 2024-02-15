Метеоролог Позднякова: Снегопад в Москве продолжится в пятницу

Снегопад в столице начнет постепенно ослабевать в четверг, 15 февраля. Однако полностью он не завершится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По словам синоптика, утром в четверг на базовой метеостанции ВДНХ выпало до шести миллиметров осадков, в центре — четыре миллиметра, в районе МГУ — девять миллиметров, на территории Новой Москвы — до 11 миллиметров.

— Но уже сегодня после полудня интенсивность снегопадов начнет ослабевать, начиная с западных районов снег стихнет на востоке, — отметила Позднякова.

Снегопад продолжится и в пятницу, отметила Позднякова. При этом 16 февраля он уже не будет таким интенсивным. Что касается четверга, то в этот день на опорной станции ВДНХ количество осадков может достигнуть 10 миллиметров.

— Надо сказать, что в Подмосковье уже сейчас выпало такое количество осадков, которое не выпадало за сутки ни разу в 2024 году. Так, в Можайске выпало 11 миллиметров снега, а в Наро-Фоминске — 12 миллиметров за 12 часов, но уже к завтрашнему дню количество осадков сократится, — рассказала Позднякова.