Голосование за имя для амурского тигра пройдет в проекте «Активный гражданин»

Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка — амурского тигра. Хищник прибыл в столицу из Хабаровского края, где его с поврежденной лапой обнаружили спасатели.

На выбор пользователям предложат четыре варианта имен — Орион, Амур, Хабар, Восток. Все они связаны с местами обитания и образом жизни амурских тигров. Кроме того, пользователи смогут выдвинуть свои идеи.

Сейчас тигр проходит реабилитацию в Московском зоопарке. Он стал соседом тигрицы Амуры, которую тоже спасли на Дальнем Востоке. Хищники уже познакомились через ограждение и привыкают друг к другу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей. В рамках голосования на платформе «Активный гражданин» москвичам предложили на выбор 10 вариантов имен.