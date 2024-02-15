Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, который начался ночью, продлится до конца дня. В ближайшие часы интенсивность осадков не уменьшится.

В 06:00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а потом выполнили противогололедную обработку. Цикл работ повторится в течение дня. В уборке снега задействовано необходимое количество сил и техники.

Во время работ особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.