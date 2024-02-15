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Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, который начался ночью, продлится до конца дня. В ближайшие часы интенсивность осадков не уменьшится.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада
© Mos.ru

В 06:00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а потом выполнили противогололедную обработку. Цикл работ повторится в течение дня. В уборке снега задействовано необходимое количество сил и техники.

Во время работ особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то необходимо быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать движению колонн техники.

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