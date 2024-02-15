Городские службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают заниматься уборкой улиц от снега, выпавшего в столице. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— С 15:00 проводилось очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в течение всего дня, — говорится в сообщении.
По всему городу организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
За минувшую ночь в столичном регионе высота сугробов достигла показателя 54 сантиметра, что в 1,5 раза превысило климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сильный снегопад, захвативший столицу, привел к повышению стоимости поездок на такси. Так, цена услуги за 15-минутный маршрут составляет уже больше тысячи рублей. Корреспондент «Вечерней Москвы» убедился в росте цен на примере одного из популярных агрегаторов.