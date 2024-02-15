Городские службы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы продолжают заниматься уборкой улиц от снега, выпавшего в столице. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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— С 15:00 проводилось очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в течение всего дня, — говорится в сообщении.

По всему городу организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За минувшую ночь в столичном регионе высота сугробов достигла показателя 54 сантиметра, что в 1,5 раза превысило климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.