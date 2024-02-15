Дополнительные поезда введут на пригородных направлениях в праздничные дни

На пригородных направлениях запустят дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта. Кроме того, в эти даты график движения поездов скорректируют, чтобы пассажиры могли выбрать оптимальное время отправления.

© Вечерняя Москва

Например, 25 февраля и 10 марта будет добавлен поезд по направлению Рязань-2 — Москва, а 23–25 февраля и 8–10 марта — Москва — Тула и Тула — Москва. На участке Черусти — Вековка будут курсировать поезда с 11 вагонами.

В пределах Московского транспортного узла поезда будут следовать 22 февраля и 7 марта по расписанию пятницы, 23, 24 февраля и 8, 9 марта — по субботнему расписанию, 25 февраля и 10 марта — по расписанию воскресенья, 26 февраля и 11 марта — по расписанию понедельника, передает официальный сайт мэра Москвы.

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Он выпадает на пятницу, поэтому этот день будет в стране выходным.