В Москве ожидается снег и до минус 10 градусов

Облачная погода с прояснениями, сильный снег, гололедица и температура до минус 10 градусов прогнозируется в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет минус 8-10 градусов, в ночь на пятницу - до минус 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.