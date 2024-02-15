В Москве ожидается снег и до минус 10 градусов
Облачная погода с прояснениями, сильный снег, гололедица и температура до минус 10 градусов прогнозируется в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет минус 8-10 градусов, в ночь на пятницу - до минус 13 градусов.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 12 - минус 7 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.