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В Москве ожидается снег и до минус 10 градусов

Облачная погода с прояснениями, сильный снег, гололедица и температура до минус 10 градусов прогнозируется в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве ожидается снег и до минус 10 градусов
© РИА Новости

Днем в столице будет минус 8-10 градусов, в ночь на пятницу - до минус 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 12 - минус 7 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

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