Москвичей предупредили о возвращении гололедицы

На выходных в Москву может вернуться ледяной дождь, а вместе с ним — гололедица. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Ожидается, что ледяной дождь пройдет местами в субботу, 17 февраля. В воскресенье осадки приобретут другой характер и выпадут в виде снега.

Вильфанд отметил, что прогноз поменялся — ранее предполагалось, что выходные в московском регионе окажутся холодными, однако теперь ожидается оттепель.

«В ночь на субботу еще вполне зимняя холодная температура, а вот во второй половине дня уже будет значительное повышение температуры до оттепельных значений», — пояснил Вильфанд.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве будет держаться на уровне семь-девяти градусов мороза, в области — до 12 градусов мороза. Днем потеплеет до плюс двух. В воскресенье температура доставит от минус четырех до плюс одного градуса в ночное и дневное время.