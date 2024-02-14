Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре в ночь на 15 февраля

Сильный снег и ветер ожидаются в Москве в ночь с 14 на 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Порывы ветра в это время могут достигать 14 метров в секунду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы 15 февраля в Москве вырастут до рекордной высоты 68-летней давности. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в первой половине дня. Видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров. На дорогах может возникнуть транспортный коллапс.