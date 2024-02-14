Концерт группы «КОСМОНАВТОВ НЕТ» пройдет 9 марта в клубе «BASE» в Москве

Молодая группа из Пензы «КОСМОНАВТОВ НЕТ» стремительно покорила независимую сцену благодаря своему музыкальному блендеру, куда попали инди-дэнс, альтернатива и гипер-поп. Всего лишь за семь лет своего существования коллектив выпустил три полноформатных альбома, блеснул на многих престижных фестивалях страны, покорил стриминговые чарты своими молодежными гимнами, такими как «МЯТОЙ», «баночка с окурками», «в темноте» - взлетел в топы TikTok и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока. Сейчас ребята смело идут вперед, не боясь экспериментировать и взрывать жанровые рамки.

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Невероятная мега-вечеринка «КОСМОНАВТОВ НЕТ» к Международному женскому дню в столичном клубе «BASE» ждет тебя: старые хиты, презентация нового альбома «Космос нас не ждёт», а также безумие космического света, звука и энергии! Бери свою подругу, иначе со слезами на глазах будете просматривать сторис своих друзей.

Перед шоу у зрителей появится возможность лично встретиться с участниками коллектива. Meet&Greet с группой «КОСМОНАВТОВ НЕТ», могли ли вы об этом мечтать? Все гости, которые приобретут билет категории «Meet&Greet»:

зайдут на площадку одними из первых;

получат специальный подарок с автографом;

смогут пообщаться и сделать фотографии с участниками группы.

Количество билетов данной категории строго ограничено! Обратите внимание, что билет категории «»Meet&Greet не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

Запоминай и отмечай праздничную дату в своем календаре: 9 марта 2024, клуб «BASE» (Москва).