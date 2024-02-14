Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

В столице работает первый в России и один из самых крупных в мире телерадиологических центров — московский Центр диагностики и телемедицины (референс-центр лучевой диагностики). Он находится по адресу: улица Петровка, дом 24, строение 1. Его задача — дистанционное централизованное описание и контроль качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях.

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Учреждение посетили Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин рассказал о работе по повышению качества медицинской помощи москвичам и всем жителям России за счет развития инфраструктуры городского здравоохранения, приобретения современного оборудования и внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

Основные достижения

Средняя ожидаемая продолжительности жизни москвичей выросла с 74,2 года в 2010 году до 78,7 года в 2023-м. Этого удалось достигнуть за счет повышения качества медицинской помощи и распространения стандартов здорового образа жизни. Ожидаемая продолжительность жизни сегодня выше, чем в доковидном 2019 году (78,4 года).

Кроме того, в 2023-м показатель общей смертности населения достиг исторического минимума — 8,8 случая на 1000 человек (в 2010 году — 11 случаев на 1000 человек).

Развитие материально-технической базы столичного здравоохранения

Правительство Москвы ведет системную работу по развитию системы городского здравоохранения, которая включает обновление медицинской инфраструктуры и оборудования.

«Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру города Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили два миллиона медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник, это 200 зданий. И 64 здания больниц реконструировали и построили 18 новых. То есть от самых маленьких больниц до крупнейших клиник было очень многое сделано. Мы предполагаем в 2026 году полностью, на 100 процентов обновить все поликлиники города и к 2028-му все здания-стационары и все поликлиники будут на высоком современном уровне», — отметил Сергей Собянин.

Так, за последние пять лет в Москве были построены и реконструированы лечебные учреждения общей площадью почти два миллиона квадратных метров. В частности, в рамках модернизации первичного звена была выполнена комплексная реконструкция половины городских поликлиник — 200 зданий. В 2024–2026 годах планируется реконструировать еще 140 зданий, чтобы полностью обновить амбулаторный фонд столицы.

По словам Мэра Москвы, в настоящее время обновили 50 тысяч единиц современной техники. Это примерно половина всего объема. И 50 тысяч обновят в ближайшие годы.

В городе построено и реконструировано 900 тысяч квадратных метров стационаров. В числе крупнейших — Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», инфекционная больница № 1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, флагманские центры ведущих городских больниц.

До 2028 года в городе планируется построить и реконструировать еще почти миллион квадратных метров площадей стационаров. Среди новых крупных объектов — лечебный комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, многопрофильный комплекс больницы № 52, детская городская клиническая больница святого Владимира.

В результате сеть городских стационаров полностью обновят. Она будет состоять из современных высокотехнологичных комплексов.

За последние пять лет для медучреждений закупили 50 тысяч единиц современной техники. Столько же планируется приобрети к 2028 году.

В городских стационарах было создано 160 новых современных операционных, включая 56 уникальных — гибридных, где одновременно несколько команд врачей могут оперировать пациента с различными патологиями. Кроме того, обновлено 100 существующих операционных. В результате сегодня более 80 процентов операций в Москве проводится малотравматичными способами, позволяющими пациентам возвращаться к привычному образу жизни в максимально короткие сроки.

Высокая квалификация врачей и передовое техническое оснащение — основные условия для активного развития роботической хирургии. За пять лет количество операций с использованием роботов выросло в 1,5 раза. Врачи применяют их в нейрохирургии, травматологии, урологии, онкологии и других направлениях медицины. Начиная с 2024 года программа будет расширена: число роботических станций планируется увеличить в два раза.

Новая модель исследований лучевой диагностики

До 2020 года в московских поликлиниках действовала традиционная модель лучевой диагностики: результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. В трудных случаях они могли посоветоваться с коллегами, но единого стандарта работы и системы внешнего контроля не было. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов до нескольких суток.

Переход к новой модели — централизованному описанию лучевых исследований — стал возможен благодаря масштабному обновлению оборудования, в рамках которого было закуплено 1,3 тысячи единиц цифровой медицинской техники (компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентген-аппараты, маммографы и другие приборы).

В 2019 году все цифровые диагностические устройства столичных медицинских организаций подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), интегрированному с единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) Москвы.

После выполнения исследований цифровые снимки автоматически загружаются в базу данных ЕРИС, а их расшифровку проводят централизованно рентгенологи Центра диагностики и телемедицины. Подготовленные заключения сохраняются в базе данных ЕМИАС и отображаются в электронных медицинских картах пациентов.

Настоящей проверкой на прочность для центра стала пандемия коронавируса. С первых дней работы весной 2020 года он стал ключевым звеном системы диагностики ковидной пневмонии — наиболее тяжелого осложнения заболевания. Рентгенологи центра обеспечили оперативное (часто — в течение считаных минут) описание снимков, поступавших из 47 амбулаторных КТ-центров, действовавших на базе городских поликлиник. По результатам принималось решение о госпитализации или амбулаторном лечении пациентов. Всего в 2020–2022 годах специалисты центра описали около миллиона ковидных исследований.

Сейчас в центре работают около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник, которые описывают порядка 130 тысяч снимков в неделю. Лучевые исследования проводят 90 медицинских организаций Москвы, они предоставляют компьютерные и магнитно-резонансные томограммы, маммограммы, рентген-снимки.

В 2023 году специалисты центра описали пять миллионов исследований — это в два раза больше, чем годом ранее.

Новая модель организации службы лучевой диагностики позволила сократить среднее время описания исследований в 16 раз. При этом все пациенты получают заключения высококвалифицированных специалистов, подготовленные по единым высоким стандартам, независимо от поликлиники, в которой было проведено исследование.

Новая модель повысила эффективность работы врачей-рентгенологов, теперь они могут расшифровывать больше снимков.

Нагрузка на специалистов распределяется более равномерно, а для повышения качества описаний сформированы экспертные группы по ряду специализаций, в задачи которых входит обсуждение сложных диагностических случаев в режиме реального времени.

Кроме того, в своей работе специалисты могут использовать широкие возможности цифровых помощников. Например, голосовой ввод описаний на 30 процентов сокращает время подготовки заключений.

Для сотрудников центра созданы комфортные условия труда и возможности развития профессиональных компетенций по индивидуальным программам.

Компьютерное зрение и искусственный интеллект

В своей работе врачи-рентгенологи Центра диагностики и телемедицины активно используют компьютерное зрение — автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

До 2020 года технологии компьютерного зрения в России не применяли. В то же время Правительство Москвы проводило эксперимент по тестированию и внедрению таких систем. В его рамках разработчикам ставили важные для диагностики задачи, предоставляли датасеты (медицинские изображения) для машинного обучения и тестирования их решений, выдавали гранты и гарантии, что их системы будут применяться в медицине при условии соответствия определенному уровню точности и надежности.

С началом пандемии COVID-19 наличие практических наработок позволило в кратчайшие сроки создать и внедрить систему компьютерного зрения для распознавания ковидной пневмонии. После пандемии масштаб применения сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике увеличился многократно.

Сегодня с помощью нейросетей обработали более 12 миллионов исследований. В распоряжении московских врачей свыше 50 сервисов компьютерного зрения по 29 клиническим направлениям. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях (маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках) признаки 37 различных заболеваний, в том числе рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса и других патологий. Точность диагностики сервисов искусственного интеллекта достигает 95 процентов.

По словам Сергея Собянина, с помощью искусственного интеллекта поставили уже 13 миллионов диагнозов.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта время на описание снимка сократилось в среднем на 30 процентов. С системой столичного здравоохранения сотрудничают 26 компаний-разработчиков, которые предоставляют сервисы, позволяющие выявлять признаки одного или нескольких заболеваний.

Москва делится наработками в сфере искусственного интеллекта с другими регионами России. Первым к обработке исследований с помощью искусственного интеллекта подключился Ямало-Ненецкий автономный округ. Эта работа идет на платформе Hub Telemed Центра диагностики и телемедицины.

Результаты эксперимента позволяют специалистам центра разрабатывать государственные стандарты (ГОСТы) по работе с искусственным интеллектом. Сегодня уже вступили в силу 11 национальных стандартов и три предстандарта.

В 2023 году впервые в России медицинскую услугу с использованием технологий искусственного интеллекта включили в систему обязательного медицинского страхования.

Центр диагностики и телемедицины стал научной базой для разработки и внедрения в клиническую практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики. Собственные разработки фантомов и медицинских симуляторов, образовательные курсы помогают обучать врачей, рентген-лаборантов и молодых специалистов. Сотрудники центра разработали более 800 научных материалов и образовательных программ.

Единый цифровой контур московского здравоохранения

В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения. Все медицинские учреждения города — поликлиники, больницы, Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, — а значит, и каждый врач и медсестра, работают в единой цифровой системе.

«Сегодня в едином цифровом контуре здравоохранения 650 медицинских объектов, 100 тысяч врачей и медсестер, и полтора миллиона новых данных вращается в этой системе ежесуточно.Конечно, это привело к значительно более эффективному использованию всех материальных ресурсов, врачей и медсестер», — отметил Сергей Собянин.

Отправной точкой трансформации московского здравоохранения послужило внедрение единой медицинской информационно-аналитической системы. На этой платформе аккумулируются все доступные данные о состоянии здоровья горожан, с ними могут ознакомиться в режиме онлайн как врачи, так и пациенты.

По словам Сергея Собянина, сегодня в медицинских картах пациентов в Москве хранится уже три миллиарда структурированных данных о здоровье. И постоянно, ежедневно, ежесекундно погружаются новые данные по 400 видах различных документов, начиная с обычных справок и заканчивая глубокими исследованиями, либо врачебными назначениями.

Первый элемент ЕМИАС появился в 2011 году — это электронная запись к врачу, призванная решить проблему очередей на прием к специалистам. За короткое время услуга стала самым популярным сервисом среди пациентов. Срок ожидания приема терапевта в среднем сократился с восьми дней в 2012 году до одного дня в 2023 году, а врачей-специалистов — с 10 до двух дней.

В 2014-м цифровыми стали рецепты на лекарственные препараты. Врачи начали оформлять их в электронном виде в ЕМИАС, а с февраля 2021 года бланки рецептов больше не нужно печатать на бумаге — в аптеке достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона.

В 2015-м в работу врачей амбулаторного звена началось внедрение одного из ключевых сервисов — электронной медицинской карты(ЭМК). Данные в ней помогают врачам видеть полную картину о здоровье пациента, оказанных медицинских услугах, произведенных оперативных вмешательствах и другие медицинские данные, что позволяет более оперативно и взвешенно принимать врачебные решения. Электронная медкарта избавила специалистов от излишней работы с бумагами и позволила больше времени уделять пациенту.

В 2020 году ЭМК стала доступна и пациентам. Такую возможность получили все москвичи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. Родителям открыли доступ к электронной медкарте своих детей. Просматривать ЭМК пациенты могут на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

С 2022 года веб-версия сервиса позволяет москвичам предоставить к ЭМК временный доступ лечащим врачам любых медицинских организаций — региональных, федеральных и частных. Изучить сведения специалист сможет по специальной ссылке в онлайн-формате, но только с согласия пациента, в установленный им временной период и только выбранные пользователем разделы. В перспективе нововведение значительно упростит получение медицинской помощи вне столичной системы здравоохранения.

В январе 2024 года пациентам открыли доступ к информации о своем лечении в больнице в режиме реального времени. Назначили анализ — тут же поступает уведомление, пришел результат — пациент найдет его одновременно с врачом, прописали лекарства — увидит, сколько и какие.

Сейчас в ЕМИАС создано около 22 миллионов электронных медкарт. Все взрослые и детские поликлиники столицы ведут карты исключительно в цифровом виде.

Выполнена цифровизация службы скорой медицинской помощи — все данные о пациенте передаются онлайн врачам больницы, в которую его предполагается доставить.

«С 2022 года вся документация в поликлиниках оцифрована. Поликлиники отказались от бумаги вообще», — сказал Сергей Собянин.

К единому цифровому контуру подключены реанимации — прикроватное оборудование автоматически передает в систему жизненно важные показатели, которые в онлайн-режиме видит врач.

С 2023 года к электронной системе подключили семь крупных московских стационаров: Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городскую клиническую больницу (ГКБ) имени В.В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова и инфекционную клиническую больницу № 1. В ближайшие два года цифровую модель работы распространят на все многопрофильные клиники Москвы.

С ЕМИАС интегрирован единый радиологический информационный сервис, к которому подключены все цифровые диагностические устройства столичных медицинских учреждений.

В 2019 году все столичные поликлиники охватил еще один ключевой сервис ЕМИАС — централизованный лабораторный сервис, который обеспечивает оформление назначений на лабораторные исследования и получение их результатов в электронном виде.

В 2021 году благодаря интеграции ЕМИАС с «Московской электронной школой» появилась возможность оформлять медицинские справки о временной нетрудоспособности детей по форме 095/у в электронном виде. Документ стал доступен онлайн медицинским работникам в образовательных учреждениях в системе «ЕМИАС. Школа». Учителя видят в электронном журнале информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе от физнагрузки. Приносить бумажную справку после болезни в городские школы или детские сады больше не нужно.

В 2021 году в электронный формат переведены и медкарты для образовательных учреждений по форме 026/у, что избавило горожан, чьи дети идут в детский сад или первый класс школы, от сбора лишних справок. Теперь они оформляются врачом в городской поликлинике в электронном виде, документ автоматически собирается на основании данных из ЕМИАС и доступен как в поликлинике, так и в медицинском кабинете школы или детского сада в системе «ЕМИАС. Школа». Данные в карте обновляются автоматически по мере появления в ЕМИАС новой информации о ребенке.

Система поддержки принятия врачебных решений

Врачи-терапевты и врачи общей практики московских поликлиник используют систему поддержки принятия врачебных решений — на основе жалоб пациента алгоритмы искусственного интеллекта подбирают наиболее вероятные диагнозы, а врач может выбрать один из них либо поставить собственный.

Система предлагает врачу готовые пакетные назначения, которые включают в себя комплекс необходимых лабораторных, инструментальных исследований, консультации специалистов. Благодаря этому врач тратит примерно в 10 раз меньше времени на назначения и может больше времени уделить непосредственно пациенту.

Московские врачи поставили уже 13,7 миллиона предварительных диагнозов по 95 процентам самых распространенных заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта.

С 2023 года искусственный интеллект начал ассистировать терапевтам и врачам общей практики и при постановке заключительного диагноза.

Специализированный модуль системы поддержки принятия врачебных решений анализирует жалобы пациента, результаты его анализов и другую информацию из медкарты за последние два года.

Если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, искусственный интеллект формирует соответствующий диагноз, однако окончательное решение принимает врач.

В планах — внедрение прогностической модели (проактивного подхода), в рамках которой искусственный интеллект будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения тех или иных заболеваний, давая подсказки медицинским работникам. Задача врача в этом случае — инициативная работа с пациентом: позвонить, пригласить на прием, рекомендовать различные формы профилактики заболеваний.

Цифровизация патоморфологических лабораторий

Москва — единственный мегаполис в мире, который полностью перешел на электронный формат в патоморфологической диагностике онкозаболеваний. Лаборатории пяти якорных онкологических клиник столицы были объединены в единый цифровой контур.

В результате врачи-патоморфологи получили возможность стать единым виртуальным коллективом: обсуждать сложные диагностические случаи в режиме реального времени, советоваться с коллегами и формировать экспертные группы по разным локализациям опухолей.

Цифровая патоморфология сокращает время на постановку диагноза, что является ключевым фактором успеха в лечении онкозаболеваний. За счет перевода исследований в цифровую среду пациентам и его родственникам больше не нужно перевозить стекла, на которые нанесены клетки новообразования, для получения экспертного мнения. Исследования надежно хранятся в цифровом архиве, позволяя сравнить строения опухолей, если заболевание прогрессирует.

В основе цифровой патоморфологии лежит российская разработка One Cell — телемедицинская платформа с искусственным интеллектом для цифровой диагностики в онкопатологии.

Ежегодно в патоморфологических лабораториях проводятся исследования более 1,5 миллиона стекол, которые теперь трансформируются в цифровые изображения. Сейчас лаборатории проводят более пяти тысяч цифровых исследований в день.

Формирование крупнейшего банка данных цифровых копий материала стало основой для следующего шага — внедрения технологий искусственного интеллекта.

В патоморфологических лабораториях в экспериментальном режиме действуют сервисы, которые выполняют рутинные задачи и тем самым помогают врачам-патоморфологам в наиболее распространенных и трудозатратных процессах.

В частности, успешно применяется сервис для исследований опухолей молочной железы (подсчет митозов и Ki-67) в модели One Cell, сервисы для анализа опухолей предстательной железы на платформе Path Vision и колоректального рака на платформе Medical Neuronets.

Возможности искусственного интеллекта также используют при контроле процессов подготовки цифровых снимков препаратов для повышения качества материала и сопоставления срезов.

Технологии искусственного интеллекта не заменяют врача, а выступают его надежным помощником. Использование цифровых технологий экономит время специалистов, позволяет им концентрироваться на сложных диагностических задачах.

Телемедицинский центр и развитие онлайн-медицины

В марте 2020 года на базе центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы https://www.mos.ru/dzdrav/ был создан телемедицинский центр, основной задачей которого стало оказание консультативной медицинской помощи пациентам с COVID-19, проходящим лечение на дому. Дистанционно врачи центра вели до 600 тысяч пациентов. В пиковые дни они совершали до восьми тысяч звонков в сутки.

В феврале 2022 года, когда острый период пандемии закончился, телемедицинские консультации стали проводить на базе всех городских поликлиник. Сегодня телемедицинские технологии — рутинная практика столичных амбулаторий.

Всего специалисты центра провели более 2,6 миллиона консультаций. Дистанционно, без визита пациента в поликлинику, было закрыто почти 1,5 миллиона больничных.

Кроме того, телемедицинские технологии используются в онкологии. Лечащие врачи-онкологи и врачи-гематологи центров амбулаторной онкологической помощи информируют пациентов о решениях онкоконсилиумов, а также дистанционно продлевают выписанные пациенту электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов.

Сегодня в городе проводят миллион онлайн-приемов в год, что освобождает пациентов от лишних походов в поликлинику. Это экономит сотрудникам и посетителям учреждений 200 тысяч часов ежегодно.