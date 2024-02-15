В Москве из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

Автомобилистам в Москве рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Пробки на дорогах столицы оцениваются в 8 баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Карты».

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В соцсетях столичного департамента транспорта сообщается, что интенсивное движение сейчас наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Автозаводской улицы, Волгоградском проспекте по направлению в центр, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр.

«В городе идет снегопад — рекомендуем в течение дня использовать для поездок городской транспорт», — указывается в сообщении.

Во второй половине дня могут возникнуть локальные пробки в центральной части города, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Щелковском шоссе по направлению в область и на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов. Подчеркивается, что на движение могут повлиять погодные условия, низкие скорости и мелкие аварии.

В департаменте транспорта также рекомендовали выезжать после работы до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00.