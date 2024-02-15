В Москве из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки
Автомобилистам в Москве рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Пробки на дорогах столицы оцениваются в 8 баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Карты».
В соцсетях столичного департамента транспорта сообщается, что интенсивное движение сейчас наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Автозаводской улицы, Волгоградском проспекте по направлению в центр, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр.
«В городе идет снегопад — рекомендуем в течение дня использовать для поездок городской транспорт», — указывается в сообщении.
Во второй половине дня могут возникнуть локальные пробки в центральной части города, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Щелковском шоссе по направлению в область и на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов. Подчеркивается, что на движение могут повлиять погодные условия, низкие скорости и мелкие аварии.
В департаменте транспорта также рекомендовали выезжать после работы до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00.
Как писала «Парламентская газета», высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 54 сантиметров, что в полтора раза превышает норму. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в течение суток снежный покров поднимется до 60 сантиметров при норме в 36. При этом рекорд в 65 сантиметров в столице последний раз фиксировали в 1994 году.